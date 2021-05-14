الضفة تنتفض | 10 شهداء في الخليل ورام الله وسلفيت ونابلس وأريحا وجنين

وطن: ارتفع عدد الشهداء في الضفة برصاص الاحتلال ، اليوم الجمعة، إلى 10 شهداء، وأصيب المئات بجروح مختلفة، خلال المواجهات المندلعة في كافة مناطق التماس بالضفة.

نابلس: استشهاد الشاب حسام وائل موسى عصايرة 18 عاما من قرية عصيرة القبلية اثر المواجهات مع قوات الاحتلال في القرية، استشهد شاب في قرية سالم قرب نابلس، واستشهد وكيل نيابة سلفيت عيسى برهم من بلدة بيتا بنابلس، كما استشهد نضال الصفدي في قرية عوريف قضاء نابلس بعد اصابتهما في مواجهات مع الاحـ.ـتلال.

الخليل: أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد شاب أصيب بالرصاص الحي في الرأس بمواجهات مع الاحتلال في قرية الريحية، ووصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى يطا الحكومي.

أريحا: استشهد شاب خلال المواجهات مع الاحتلال في المدينة، حيث اصيب برصاصة في الصدر، وأعلن بعد وقت قصير عن استشهاده.

سلفيت: استشهد شابان في قريتي سكاكا ومردة وهما (شريف سليمان، وعوض حرب).

رام الله: استشهد الشاب محمد روحي حماد ( 30 عامًا) من بلدة سلواد برصاص الاحتلال قرب قرب رام الله.

جنين: استـشــــ.ـهـاد الشاب يوسف مهدى نواصرة (27 عاما) من قرية فحمة قضاء جنين، والذي ارتقى برصاص الاحتلال على حاجز "دوتان" ظهر اليوم.

فيما يلي عدد الإصابات وتوزيعها في الضفة، وفق إحصائية وزارة الصحة:



رام الله: 15 أصابة (2 خطيرة)

أريحا: 3 إصابات.

نابلس: 27 (5 خطيرة)

بيت لحم: 5 إصابات

الخليل: 8 إصابات

جنين: 8 إصابات

سلفيت: 8 إصابات

طولكرم: 12 إصابات ( 1 خطيرة )

قلقيلية: 5 إصابات بينها اصابة خطيرة بالرصاص الحي في الشريان الرئيسي.

معظم الإصابات بالرصاص الحي، فيما سلجت مئات الإصابات بالمطاط والاختناق بالغاز المسيل للدموع.