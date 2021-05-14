إصابات بالرصاص الحي والمغلف بالمطاط في بيت سيرا غرب رام الله

وطن: أصيب شاب بالرصاص الحي في صدره، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار صوب عشرات المواطنين في بلدة بيت سيرا غرب رام الله.

وورد أن مواجهات اندلعت على مقربة من مدخل البلدة، بعد قمع الاحتلال مسيرة انطلقت للتنديد بالعدوان على قطاع غزة، وتنديداً بالانتهاكات التي تشهدها القدس ومدن الداخل.

وقال رئيس مجلس قروي بيت سيرا حامد حمدان، إن جنود الاحتلال قمعوا بشكل غير مسبوق مسيرة انطلقت صوب المنطقة الغربية من البلدة حيث يقام الجدار الفاصل بمحاذاة مستوطنة "مكابيم" التي أقيمت على أراضي البلدة، وأطلقوا الرصاص الحي بكثافة ما أدى لإصابة أحد الشبان في صدره.

وأضاف حمدان أن 5 شبان آخرين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهم في رأسه، إضافة لعشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع.

"وفا"