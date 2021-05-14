إصابة بالرصاص الحي في الصدر و4 بالمطاط في نعلين

وطن: أصيب مواطن بالرصاص الحي في منطقة الصدر، و4 آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة انطلقت في قرية نعلين غرب رام الله، احتجاجاً على العدوان في قطاع غزة وتنديداً بالانتهاكات التي تشهدها القدس وداخل أراضي العام 48.

وقال شهود عيان، إن جنود الاحتلال الذين اعتلوا أسطح عدد من المنازل، أطلقوا النار صوب المتظاهرين فور وصولهم إلى المدخل الرئيسي للبلدة، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في صدره ووصفت حالته بالخطيرة، إضافة إلى 4 آخرين طالتهم الأعيرة المطاطية، أحدهم مسعف متطوع في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وأصيب في رأسه.