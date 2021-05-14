استشهاد مواطن في الشجاعية يرفع حصيلة العدوان على غزة الى 115 شهيدا

وطن: استشهد المواطن سليمان عبد الله حلس فجر اليوم الجمعة، في قصف لطائرات الاحتلال على حي الشجاعية شرق مدينة.

وتعرضت المنطقة الشمالية من القطاع، في وقت سابق فجرا، سيما بيت حانون وبيت لاهيا وشمال غرب مدينة غزة، لقصف بعشرات الصواريخ من الطيران الحربي ومن مدفعية الاحتلال ومن الزوارق الحربية، ما أدى إلى تشريد العشرات من الأسر عن منازلها وبقائها في الشوارع والطرقات جراء العدوان الإسرائيلي.

وأطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف صوب أحياء سكنية وأراض زراعية شمال القطاع وشرق مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في آخر إحصائية غير نهائية عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 115 شهيداْ بينهم 28 طفلاً و15سيدة و621 إصابة بجروح مختلفة، ودمار مهول في البنايات والبنى التحتية