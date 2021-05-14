انتشال جثماني شهيدين من تحت ركام منزل تعرض للقصف في بيت لاهيا

غزة - وطن: انتشلت طواقم الإسعاف ومواطنون، فجر اليوم الجمعة، جثتي شهيدين من تحت ركام منزل تعرض للقصف الإسرائيلي شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء من داخل المنزل إلى أربعة.

وأكدت مصادر صحفية انتشال جثتي الشهيدين من منزل في منطقة العطاطرة شمال غرب بيت لاهيا، مشيرة إلى إصابة العشرات بجروح مختلفة، وتشريد عشرات الأسر عن منازلها.

وأطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف صوب أحياء سكنية وأراض زراعية شمال القطاع وشرق مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في آخر إحصائية غير نهائية عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 109شهيداْ بينهم 28 طفلاً و15سيدة و621 إصابة بجروح مختلفة، ودمار مهول في البنايات والبنى التحتية في عدوان احتلالي جديد على قطاع غزة.