فيديو | سفير فلسطين في بريطانيا لمذيعة "بي بي سي": أوقفوا ازدواجية معاييركم

وطن: انتقد حسام زملط رئيس البعثة الفلسطينية في المملكة المتحدة إيميلي ميتليس مذيعة برنامج "نيوزنايت" على قناة "بي بي سي"، متهما إياها بـ"ازدواجية المعايير" في أسئلتها وتعاملها مع تطورات الوضع في فلسطين المحتلة.

ونقلت صحيفة "دايلي كسربيس" البريطانية الحوار الذي دار بين زملط ومذيعة البي بي سي، حيث سألته ما إذا كان يدين هجمات “حماس” بالصواريخ على المحتل الإسرائيلي ردا على قيامه بطرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح واقتحام المسجد الأقصى خلال شهر رمضان مخلفا مئات الجرحى، فرد أنه "يدين العدوان الإسرائيلي بعد مقتل أكثر من 20 فلسطينيا، تسعة منهم أطفال، في غزة"، مضيفا "ليست حماس التي قررت إخلاء الناس من منازلهم".

فكررت المذيعة السؤال على رئيس البعثة الفلسطينية، فزاد: "لست على علم بمقتل أي إسرائيلي وقد سألتموني سؤالاً عن العنف والإدانة".

قبل أن يضيف: "من الذي يجب إدانته إيميلي؟ هل رأيت صور الأطفال التسعة في غزة الليلة؟ من يجب إدانته؟ لقد سئمنا وتعبنا من المعايير المزدوجة. علينا أن نسمي بشكل صحيح الأشياء بأسمائها الحقيقية".

وأكد سفير فلسطين أن القصص حول الصراع بين إسرائيل وفلسطين "تبدأ دائما عندما يحدث رد فعل فلسطيني كما لو أنه بدأ مع حماس".

وأضاف: انظري إلى سؤالك. سؤالك عن صواريخ حماس!.

قاطعته المذيعة قائلة "لأنني أتحدث إليكم"، فرد زملط: "لا إيميلي! لقد أجريت مئات المقابلات…".

وشدد على أن "الأمر يبدأ برد الفعل الفلسطيني، مع أعراض المرض، وليس المرض أبدا. المرض هو هذه الدولة – دولة الاحتلال الإسرائيلي".

المصدر: القدس العربي