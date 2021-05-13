أبو عبيدة: أي توغل بري سيكون فرصة لزيادة قتلى وأسرى العدو

وطن: في ظل تلويح الاحتلال بعدوان بري على قطاع غزة، رد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، قائلا في تغريدة له عبر تويتر: إن أي توغل بري في أي منطقة في قطاع غزة سيكون بإذن الله فرصة لزيادة غلتنا من قتلى وأسرى العدو وجاهزون لتلقينه دروساً قاسية بعون الله.

أعلن متحدث عسكري إسرائيلي، اليوم الخميس، أن "إسرائيل" تحشد قواتها على تخوم غزة استعدادا لاحتمال القيام بعملية برية.

وزعم المتحدث أن "إسرائيل" في مراحل مختلفة من الإعداد لعمليات برية عن المرات السابقة، وفق ما أوردت قناة "فرانس 24".

وفي ذات السياق، صادق وزير جيش الاحتلال بيني غانتس على استدعاء 9000 جندي من قوات الاحتياط.

وذكرت قناة الجزيرة أن أرتالا من الدبابات "الإسرائيلية" تتقدم باتجاه مناطق قريبة من السياج الفاصل مع قطاع غزة.

ووسط تصاعد العدوان على قطاع غزة، حشد جيش الاحتلال قواته على طول الحدود مع القطاع ، وكثّف من قصفه الجوي على المنازل والأبراج السكنية والمنشآت والمؤسسات المالية.

وأدى العدوان لاستشهاد 84 مواطنا، بينهم 18 طفلا، و8 سيدات، وإصابة 530 أخرين بجروح، وتدمير أبراج سكنية وعشرات المنازل.