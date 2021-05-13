مصطفى البرغوثي يدعو للتصدي لنتنياهو ويحذر من تصعيده الخطير لخدمة أغراضه السياسية

وطن: حذر د. مصطفى البرغوثي من التصعيد الخطير الذي يسعى إليه نتنياهو لخدمة أغراضه السياسية وذلك باستخدام القصف المدفعي الأهوج بالإضافة إلى غارات الطيران وتدمير المنازل ضد سكان قطاع غزة والتحضير لاجتياح بري.

وأضاف أن أخطر ما يجري خلال الساعات الأخيرة ضغط جيش الاحتلال بالقصف المدفعي والتهديدات لتهجير آلاف المواطنين من شمال غزة بما في ذلك سكان القرية البدوية وجباليا وغيرها.

وقال إن نتنياهو وحكومته يحاولون استخدام دماء الفلسطينيين لفك أزمته السياسية المستفحلة..

وقال البرغوثي ان نتنياهو وحكومته يقومون بإجراءات خطيرة ضد الفلسطينيين في الداخل بتوفير التغطية والدعم للمجموعات العنصرية الفاشية من المستوطنين الذين ينظمون الاعتداءات على الفلسطينيين بحماية الشرطة، بالاضافة إلى توجه نتنياهو الى الزج بالجيش لقمع أبناء شعبنا في الداخل واستخدام الاعتقال الإداري ضدهم.

وطالب البرغوثي المجتمع الدولي بالتدخل الفوري للضغط على نتنياهو لوقف ما يمكن ان يتحول إلى مجازر خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، كما أكد وحدة الشعب الفلسطيني بكل مكوناته ضد هذه المخططات الخطيرة.