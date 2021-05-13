إطلاق ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان تجاه شمال فلسطين المحتلة

رام الله-وطن: أُطلق ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان، تجاه شمال فلسطين المحتلة، مساء اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن 3 صواريخ انطلقت من لبنان باتجاه البحر قبالة سواحل الجليل، ولم يتم تفعيل صفارات الإنذار.

وفي ذات السياق، قالت مصادر إعلامية لبنانية، إن الصواريخ الثلاثة مصدرها محيط مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور اللبنانية.

ورجّحت -نقلاً عن مصادر بقوات اليونيفيل- أن تكون الصواريخ الثلاثة، من طراز "غراد".

يتبع...