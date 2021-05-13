البيت الأبيض: نتواصل مع القطريين والمصريين والتونسيين ومن يمكنهم لعب دور هام في التواصل مع حماس

وطن: قال البيت الأبيض إن مصر وتونس ودول أخرى يمكنها لعب دور في التواصل مع حماس ودفعها إلى خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية و"إسرائيل".

وأضاف في بيان له: نتواصل مع القطريين والمصريين والتونسيين ممن يمكنهم لعب دور هام في التواصل مع حماس.

وأوضح: نهدف للتواصل مع المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين وأطراف فاعلة لدفع حماس إلى خفض التصعيد.

وأكد أن موقف الإدارة الأميركية هو أن حل الدولتين الحل الوحيد للصراع.

وزعم البيت الأبيض أن "هجمات حماس الصاروخية على الأحياء المدنية في إسرائيل لا تعد دفاعا عن النفس".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إن مسؤولي الاستخبارات والدفاع والخارجية على اتصال مع نظرائهم في المنطقة. وذكر أنه أجرى محادثة قصيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووسط تصاعد العدوان على قطاع غزة، حشد جيش الاحتلال قواته على طول الحدود مع القطاع ، وكثّف من قصفه الجوي على المنازل والأبراج السكنية والمنشآت والمؤسسات المالية.

وأدى العدوان لاستشهاد 84 مواطنا، بينهم 18 طفلا، و8 سيدات، وإصابة 530 أخرين بجروح، وتدمير أبراج سكنية وعشرات المنازل.