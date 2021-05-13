الرئاسة الفرنسية: عودة الهدوء والسلام هدفنا ونعمل مع كل الأطراف لوقف التصعيد في أقرب وقت

وطن: ذكرت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أجرى اتصالات مع الرئيس محمود عباس وسيتواصل مع رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، لوقف التصعيد وتهدئة الأوضاع.

و أكد ماكرون خلال اتصاله مع الرئيس أن بلاده تبذل جهودا مع الأطراف ذات العلاقة، للوصول إلى تهدئة تضمن وقف التصعيد الجاري حاليا، مشدداً على اهمية العمل وبشكل فوري للوصول إلى التهدئة، وتجنيب المدنيين ويلات هذا التصعيد.

وأكد الرئيس عباس على ضرورة وقف العدوان الاجرامي الاسرائيلي المتواصل ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، وفي كل مكان، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال ضد ابناء شعبنا، ومقدساتنا الإسلامية، والمسيحية، وخاصة في المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة، ومنع الاستيلاء على أراضي ومنازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح.

وشدد الرئيس على أهمية قيام فرنسا والاتحاد الأوروبي وأطراف الرباعية بلعب دور محوري لخلق أفق سياسي يقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية، وعقد مؤتمر دولي للسلام يضمن انهاء الاحتلال، واستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي تصريحات لاحقة للرئاسة الفرنسية، ذكرت أن ماكرون سيجري مناقشات مع نتنياهو بشأن التطورات الأخيرة. وقالت: نعمل مع كل الأطراف لوقف التصعيد في أقرب وقت.

وأضافت: عودة الهدوء والسلام هدفنا ونعمل مع كل الأطراف لوقف التصعيد في أقرب وقت.

ووسط تصاعد العدوان على قطاع غزة، حشد جيش الاحتلال قواته على طول الحدود مع القطاع ، وكثّف من قصفه الجوي على المنازل والأبراج السكنية والمنشآت والمؤسسات المالية.

وأدى العدوان لاستشهاد 84 مواطنا، بينهم 18 طفلا، و8 سيدات، وإصابة 530 أخرين بجروح، وتدمير أبراج سكنية وعشرات المنازل.