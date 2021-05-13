"تحية لشعبك... وطناً ومهجراً وسلام عليكِ من نهركِ إلى بحركِ!!"

كتب: د.شكري الهزَّيل

من شرفة بيتي ارى وميض الفخر يملأ سماء فلسطين في طريقة الى اوكار الاستكبار فاقف له اجلالا واكبارا متمنيا له كل النجاح و دموع الفرح ترقرق في عيوني بعد عقود من القهر والاحتلال والتشريد والظلم الذي لحق بفلسطين وشعبها العربي الابي على الانكسار...هرمنا ولم نهرم وما هرمت فلسطين بشعبها الحي اليافع جيل بعد جيل وسنين بعد سنين كنا في انتظار لحظة فرح رد الند بالند والنار بالنار لنقول لكم لن يحدث هذا بعد اليوم ان يقصفكم احدا او يقتل نساءنا واطفالنا ويهدم بيوتنا مُحتل فاشي ويعود سالما وامنا, نقول ونطول ان للقدس والاقصىى رب يحميهما ولفلسطين شعب يحميها ويذود عنها ويفديها باغلى مايملك ويدافع عنها ارضا وبحرا وجوا...

حياكم الله اينما كنتم في فلسطين والعالم العربي والعالم بشكل عام وتحية للقدس والشيخ جراح وغزة هاشم ويافا وحيفا وعكا والناصرة وام الفحم واللد وبئر السبع وتحية لكل قرية ومدينة وذرة تراب فلسطينية في ربوع فلسطين من النهر الى البحر وتحية للاسرى الابطال والشهداء الابرار والتحية لكل نشاما ونشميات الوطن والشفاء كل الشفاء للجرحى والصبر كل الصبر مهما كَّمضنا على الجمر لكل الصابرين والمرابطين في غزة العزة والشيخ جراح والاقصى المبارك..

كلكم وجلكم نجوم تضئ سماء فلسطين وحراس للحق الفلسطيني الثابت والغير قابل للتغيير والتحريف مهما بلغ جبروت الاحتلال وتواطؤ فلسطينيي وعرب الردة معه..نحن حبة القمح وسنابل الحقول وغلة سنين النضال الفلسطيني الطويل ونحن الرصيد الاول والاخير وكلنا معا وطنا ومهجرا الشيخ جراح والقدس والاقصى وغزة هاشم وكلنا لحما وعظما وتاريخا ووجدانا فلسطين.. العابرون سيمروا من هنا مثلما مَّر غيرهم مهزومون ومدحورون ونحن الباقون مابقي الصبار والزعتر الزيتون.. عيد وبافضل حال عدت يا عيد..عيد الصمود والفخر الفلسطيني..!!

لا كلام في كلام ولا لكع في لكع: فلسطين لاهلها من النهر الى البحر ومن السماء الى الارض ومن الشبر الاول وحتى الفتر الاخير من الجغرافيا والحرف الاول والاخير من التاريخ التي كتبه وسَّطرة الابطال والشهداء والاسرى وعذابات شعبنا وصمودة في الوطن والمنافي والمهجر القسري الذي فرضة علينا الاحتلال الصهيوني الغاشم ...

لقد طوينا ملفات الارقام 48 و67 وكل المسميات وبلغنا درجات صفاء الماء العكر وعودة روح اللد للتتعاضد مع روح القدس وغزة وحيفا ويافا وكلها وجلها ترسل كل التحايا الى شعبنا في مخيمات الوطن والمهجر وتقول لهم لقد هبت رياح العودة وسيرحل الغزاة حتى لو تحَّصنوا وعاشوا داخل دبابات مجنزرة وطائرات نفاثة..!

الحق الفلسطيني يسطع في سماء فلسطين وسيهزم الباطل شر هزيمة.. نعم لقد شكك البعض القاصر سياسيا ووطنيا من بين صفوفنا بحقنا وبحقوقنا وراح يجترح المعجزات لتبرير الهزيمة والتفريط بوطن شعب النهر والبحر, لكن وادينا لم يخلو يوما من عظام العظام والبطولات والابطال والرواد الوطنيون الذين شَّقوا الطريق وضبطوا ايقاع بوصلتها نحو القدس وفلسطين كل فلسطين.. بوصلة لا تشير للقدس مشبوهة.. ايها الفلسطينيون " الجند".

أيها الجند..بوصلة لا تشير إلى القدس مشبوهة..حطموها على قحف أصحابها..اعتمدوا القلب فالقلب يرف مهما الرياح الدنيئة سيئة جارفة*مظفر النواب..ايها الفلسطينيون: بوصلة لا تشير الى حيفا ويافا واللد وكامل فلسطين ليست مشبوهة فقط لا بل ملعونة بلعنة الوطن والتاريخ..لا واقعية ولا براغماتية في التنازل عن ذرة واحدة من فلسطين لصالح مُحتلٌ غاشم احتل وطننا وشرد شعبنا ويلاحقنا اليوم داخل بيوتنا في الشيخ جراح وسلوان واللد ويافا ناهيك عن قصف بيوتنا وقتل اطفالنا ونساءنا في غزة هاشم وفي كل انحاء فلسطين السليبة..

نعم والف نعم والف تأييد وتشجيع لكل من يرفض منطق الصهيونية الاحلالية ومشتقاتها من فلسطينيوا الردة ومن لف لفهم من عربان الردة والتطبيع والتتبيع.. اما ان تكون ي فلسطيني ه بكل فلسطينك اولا تكون ..انت ي هو هي ابنها ابنتها البار عندما تقاوم منطق قوة وغطرسة الاحتلال الغاشم فيما المهرولون والمطبعون والخانعون لا يمتون لها بصلة لا من بعيد ولا قريب..لا تحدثونا عن العيش والحياة والتبرير والتمرير للقمة مغمسة بالذل والخنوع... اما ان تكونوا في صفوف شعبكم وحَيز وطنكم او لا تكونوا..!!

ونحن نحيي ذكرى النكبة الثالثة والسبعين نعيش وحدة الوطن ووحدة المصير ونقوم بتهشيم اصنام الخطوط الخضراء والحمراء بين اللد والقدس وحيفا والخليل ورام الله وغزة والسماء تعج بوميض العز والكرامة والفخر, لا نريد لا مبادرات فاسدين ولا "عقلانية" منطق الخيانة الوطنية التي سلكها تجار المصالح والعار الوطني الذين جعلوننا اسرى احتلال غاشم و تابعين لغرب امبريالي داعم لهذا الاخير على حساب حقوقنا ووجودنا.. غُوروا من هنا واتركوا رام الله وفلسطين لاهلها وطنا ومهجرا فانتم لا قيادة ولا ريادة لا بل انكم امثلة صارخة على الخيانة الوطنية.. لا تركبوا مراكب انتفاضة الشعب الفلسطيني لان مراكبكم ومجاذيفكم قد احترقت مع ثوب الاعداء...

يا رايح على رام الله وَّقف تأقولك.. خبرهُم..ان رام الله ليس ملكهم وغزة والضفة ليس عقارهم وفلسطين ليست دكان مصالح لا بل وطن شعب يقف على ناصية حلم اسمه تحرير فلسطين وعودة شعبها وعيشة في امن وامان على تراب وطنة الكامل من النهر الى البحر..شعب ينتفض من رام الله الى غزة ومن الجليل الى النقب ومن القدس الى الخليل ومن اللد الى حيفا في ظل غياب قيادة سياسية تقود نضالة الى بر الامان والنصر المبين .. قيادة وطنية وليست عصابة فاسدة وعاجزة تنسق مخابراتيا مع عدو شعبها..

قيادة أخرى ليس فيها امثال محمود عباس وحسين الشيخ الذي يطمئن الأميركيين والإسرائيليين بأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية لن تسمح بتكرار عملية زعترة التي نفذها شاب فلسطيني عند حاجز لجيش الاحتلال، وقتل فيها مستوطن وثلاثة إسرائيليين آخرين..لا يليق بالشعب الفلسطيني ان تكون له " قيادة" من هذا النوع الخسيس والرخيص المنغمس في مهادنة الاحتلال وشراء العقارات في رام الله والضفة.. لا شرعية لكل من ولد من رحم اوسلو والتنسيق المخابراتي مع الاحتلال..الشعب الفلسطيني يحتاج الى قيادة جديدة وطنية ونظيفة للبناء الايجابي والمثمر على اسس الواقع الجديد الحاصل على الارض في فلسطين..

ثلاثة وسبعون عاما مرت على النكبة ولم يتمكن الكيان الغاصب بقوتة الغاشمة لا من احتلال كامل فلسطين ولا من دَحر الشعب الفلسطيني ولا حتى هزيمة عزيمة ابناء يافا واللد وحيفا الذين عادوا ونهضوا من داخل الركام ليقولون لا للاحتلال...

نهضت فلسطين بقدسها وقلبها النابض وصدحت مأذن الاقصى بنداء غزة هاشم فلبت الاخيرة النداء باضاءة السماء ودك اوكار المعتدين على الاقصى والشيخ جراح.. تحية للمرابطون والمقاومون الذين جعلوا عيدنا اخر لنقول لهم كل عام وانتم بالف خير و15 مليون فلسطيني وملايين العرب يشدون على اياديكم وسواعدكم..لم تكن فلسطين صحراء كما روجوا لهذا ولا ارض بلا شعب ولم يمت الفلسطينيون في المنافي وتنسى او نسيت الاجيال فلسطين ولم تغرق غزة في البحر كما تمنى عتاة الصهاينة وما جرى هو العكس: عاشت فلسطين بقراها ومدنها في قلوب اهلها وطنا ومهجرا ونهضت غزة لتذود عن شعبها في معركة ما زالت مستمرة منذ عام 1948 وحتى يومنا هذا ايار 2021..

فلسطين تريد خوض معركتها بقيادة اخرى ونهاية اخرى...فل يتنحى الفاسدون جانبا او سيُنَّحوا بقوة ارادة الشعب.. نحن اليوم قد تخطينا مراحل الصمود لندخل الى مربع بداية نهاية الاحتلال.. حقبة النصر القادم.. من الصمود الى النصر..ان كنت مع فلسطين من النهر الى البحر فهي معك وان لم تكن بهذا المعنى والفحوى فلا جدوى من زعمك بكونك فلسطيني ولن تكون فلسطين معك..

الكفاح الفلسطيني بكل اشكاله يمر بحقبة فارقة ويقف على مفترق تاريخي اساسة وقاعدته واقع النهوض المقاوم للاحتلال على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعليه ترتب القول بضرورة وحتمية البناء على اساس هذا الواقع على اساس رفض وجود ونهج تيار السلطة الاوسلوية اللذي ينسق مخابراتيا مع الاحتلال من جهة واعادة بناء مشروع التحرر الوطني الفلسطيني واستنهاض الهمم وبناء المؤسسات او اعادة ترميمها " منظمة التحرير مثلا" من خلال تحريرها من ايادي قراصنة اوسلو من جهه ثانية.

بالتالي على الشعب الفلسطيني ان يحافظ على ديناميكية انتفاضة القدس ويسعى الى تطويرها واستمراريتها حتى تحقيق اهدافة التحررية..لا صوت يعلو على صوت القادم ولا عودة الى الماضي ولا اعتراف باوسلو ومشتقاتها ولا بقرارات هيئة الامم الامبريالية ولا بالكيان الغاصب....فلسطين من النهر الى البحر.. تحية لشعبكي وطنا ومهجرا وسلام عليكي من نهركِ إلى بحركِ وكل عام وانتم بالف خير وفخر بتاريخكم وانتفاضاتكم منذ الاحتلال البريطاني والاحتلال الصهيوني المستمر حتى يومنا هذا دون ان يتمكن من احتلال فلسطين واخضاع شعبها للقوة الغاشمة ..تحية للشعب الفلسطيني واحرار الامتين العربية والاسلامية واحرار العالم وكل عام وانتم بخير والعيد القادم والحلم الفلسطيني بالتحرروالانعتاق يدق الابواب ويزلزل اوكار المٌحتلين...الارض ارضكم والقدس قدسكم وفلسطين فلسطينكم وما ضاع حق ووراءه 15 مليون فلسطيني مطالب..!!