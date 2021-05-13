مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالقرب من حاجز "دوتان" جنوب جنين

وطن: هاجم مستوطنون، مساء اليوم الخميس، مركبات المواطنين بالقرب من حاجز "دوتان" المقام على أراضي بلدة يعبد جنوب جنين، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية مسلية جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين على طريق يعبد جنوب غرب جنين بالحجارة والزجاجات الفارغة، حيث يصعد المستوطنون اعتداءاتهم وهجماتهم ضد المواطنين وممتلكاتهم في محيط هذه المنطقة.

وفي قرية مسلية، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان عقب اقتحام القرية، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع دون أن يبلغ عن اعتقالات.