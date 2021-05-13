جيش الاحتلال يهدد بعملية برية في غزة وغانتس يصادق على استدعاء 9000 جندي من قوات الاحتياط

وطن: أعلن متحدث عسكري إسرائيلي أنه "إسرائيل" تحشد قواتها على تخوم غزة استعدادا لاحتمال القيام بعملية برية.

وزعم المتحدث أن "إسرائيل" في مراحل مختلفة من الإعداد لعمليات برية عن المرات السابقة، وفق ما أوردت قناة "فرانس 24".

وفي ذات السياق، صادق وزير جيش الاحتلال بيني غانتس على استدعاء 9000 جندي من قوات الاحتياط.

وذكرت قناة الجزيرة أن أرتالا من الدبابات "الإسرائيلية" تتقدم باتجاه مناطق قريبة من السياج الفاصل مع قطاع غزة.

ووسط تصاعد العدوان على قطاع غزة، حشد جيش الاحتلال قواته على طول الحدود مع القطاع ، وكثّف من قصفه الجوي على المنازل والأبراج السكنية والمنشآت والمؤسسات المالية.

وأدى لاستشهاد 84 مواطنا، بينهم 18 طفلا، و8 سيدات، وإصابة 530 أخرين بجروح، وتدمير أبراج سكنية وعشرات المنازل.