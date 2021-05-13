البنتاغون يسحب 120 من العسكريين والمدنيين الامريكيين في "إسرائيل"

وطن: صرحت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الخميس، أن الجيش الأمريكي سحب 120 عسكرياً ومدنيياً أمريكياً من دولة الاحتلال.

وذكرت قناة "سي إن إن" نقلا عن مصدر عسكري، أن " القيادة الأمريكية الأوروبية بالجيش الأمريكي، سحبت حوالي 120 من العسكريين والمدنيين الذين كانوا في إسرائيل لعقد اجتماعات تخطيط طويلة الأمد". وأضاف أن "المدنيين والعسكرين غادروا على متن طائرة عسكرية من طراز C-17 إلى ألمانيا يوم الخميس".

وأوضح المصدر أن "هذه المجموعة كانت في إسرائيل لعقد سلسلة من اجتماعات التخطيط للتدريبات العسكرية المقبلة". وتابع قائلا نظراً "لتصاعد العنف" وعدم قدرة الطائرات التجارية على الطيران داخل وخارج اسرائيل فقد تم اتخاذ القرار بأنه من الأفضل لهم المغادرة مبكراً عن طريق النقل العسكري".

وكان رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" قد صرح، في وقت سابق الخميس، بأن "الأمر سيطول"، في إشارة إلى المواجهة بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية في غزة.

وقال "نتنياهو "خلال تفقد بطارية من بطاريات القبة الحديدية الصاروخية، إن هجوم الاحتلال سوف يتجاوز الـ 1000موقع وأضاف "نحن نواصل ضرب حماس في حين ندافع عن مواطنينا".

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، الخميس، إن "حماس علمت من الوسطاء أن إسرائيل أعطت الانطباع بأنها غير مهتمة بوقف إطلاق النار".

وأضاف الرشق إن مصر وقطر والأمم المتحدة تتواصل مع حماس بشأن الوساطة لإنهاء القتال مع الاحتلال، وتابع: "قلنا لهم إن عليهم التحدث مع العدو لوقف العدوان أولا، وبعد ذلك حماس سوف تقرر".

وأكد الرشق أن "لدينا القدرة على دعم أنفسنا على المدى الطويل والرد على العدوان مهما استغرق الأمر".