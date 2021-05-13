السفير الاسرائيلي في موسكو: مستعدون لعقد مفاوضات مباشرة مع الجانب الفلسطيني بعد وقف إطلاق النار من الفلسطينيين

وطن: أعلن السفير الإسرائيلي في موسكو يعقوب ليفين، استعداد "إسرائيل" لعقد مفاوضات مباشرة مع الجانب الفلسطيني بعد وقف إطلاق النار من الفلسطينيين.

وقال ليفين "سنكون مستعدين لوقف اطلاق النار فقط عند اقدام الجانب الفلسطيني على ذلك".

وأضاف: مستعدون لعقد مفاوضات مباشرة مع الجانب الفلسطيني بعد وقف إطلاق النار.

وقال إن "روسيا تستطيع لعب دور وسيط في تسوية الصراع مع الفلسطينيين"، وفق ما أوردت قناة الجزيرة.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، دعا أمس الأربعاء، إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الرباعية حول الشرق الأوسط سعيا إلى إنهاء التصعيد.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في موسكو، إن المهمة الأكثر إلحاحا تتمثل في عقد اجتماع للجنة الرباعية للوسطاء الدوليين؛ روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضاف لافروف "نعوّل على الأمين العام كمنسق للجنة الرباعية لمحاولة تنظيم مثل هذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن".

من جانبه، جدد غوتيريش دعوته "إسرائيل" والفلسطينيين إلى "وقف التصعيد".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دعا الأربعاء إلى خفض التصعيد خلال محادثة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

ويشن جيش الاحتلال عدوانا عنيفا على قطاع غزة، لليوم الرابع على التوالي، أدى لاستشهاد 84 مواطنا، بينهم 18 طفلا، و8 سيدات، وإصابة 530 أخرين بجروح، وتدمير أبراج سكنية وعشرات المنازل.