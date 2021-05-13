نتنياهو يسمح بإدخال جنود الاحتلال إلى مدن الداخل المحتل لقمع الفلسطينيين

وطن: منح رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، المفتش العام لشرطة الاحتلال، يعقوب شبتاي، الصلاحيات بإدخال جنود في جيش الاحتلال إلى المدن، لقمع المتظاهرين الفلسطينيين في الداخل المحتل عام 1947، وذلك على الرغم من معارضة وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس.

جاء ذلك بحسب ما أفادت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11")، مساء اليوم، الخميس.

كما أطلق نتنياهو، اليوم، أيدي عناصر قوات ما تسمى "حرس الحدود" لتصعيد القمع في مدينة اللد والمدن المختلطة، ودعاهم إلى "عدم خشية لجان تحقيق" مستقبلية قد تنتج عن جرائمهم.

وقال نتنياهو خلال جولة ميدانية في مدينة اللد، مخاطبا عناصر ما يسمى "حرس الحدود"، أنه "يجب إعادة الهدوء والأمن لسكان إسرائيل، هذا الأمر يبدأ وينتهي بتوفير الدعم للمجندين والمجندات؛ لديك الدعم الكامل لحماية نفسك، لا تخافوا من لجان التحقيق".

(عرب 48)