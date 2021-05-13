ارتفاع حصيلة المدارس التي تعرضت للقصف من قِبل الاحتلال إلى 7 مدارس في قطاع غزة

وطن: أكدت وزارة التربية والتعليم في غزة أن الاحتلال قصف 3 مدارس جديدة بشكل مباشر خلال عدوانه المستمر على أبناء شعبنا لليوم الرابع على التوالي، الخميس الخميس.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي وصل وطن نسخة منه، أنه سُجّل خلال الساعات القليلة الماضية استهداف الطائرات الاحتلال، لثلاثة مدارس بشكل مباشر؛ مدرسة فتحي البلعاوي الثانوية للبنين بمديرية الوسطى، ومدرسة معاذ بن جبل الأساسية بمديرية شرق غزة، ومدرسة بلقيس اليمن الثانوية للبنات بمديرية غرب غزة

وأدى القصف لدمار كبير في المباني والغرف الصفية والساحات والفصول والمرافق والأدوات التعليمية، وتضاف هذه المدارس الثلاث إلى 7 مدارس كانت قد قصفت منذ بدء العدوان يوم الإثنين الماضي.

وأشارت الوزارة الى أن قطاع غزة يُعاني في الأساس من قلة المدارس بسبب الحصار على غزة ومنع إدخال مواد البناء، وأن استهداف المدارس القائمة هو خطة وسياسة إسرائيلية ممنهجة للقضاء على التعليم وتدمير بنيته التحتية.

لفتت إلى أن قصف المدارس انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية والحق في التعليم الذي ينادي بها العالم.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات المهتمة بالتعليم مثل الأمم المتحدة واليونسكو واليونسيف ومجموعة التعليم الدولية وسلة التمويل الأوروبي المشترك JFA إلى إدانة واستنكار العدوان الصهيوني بحق المدارس والمنشآت التعليمية والعمل الفوري على وقفه.

كما طالبت المجتمع الدولي وجميع مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات المهتمة بالتعليم بالضغط على الاحتلال من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة والعمل على إعادة إعمار المدارس التي دُمرت واستكمال بناء المدارس المتوقفة بسبب الحصار وتزويد ودعم القطاع التعليمي بغزة بما يلزمه من أدوات لصالح العملية التعليمية.