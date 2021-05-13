أبو عبيدة للاحتلال: أعددنا لكم أصنافا من الموت وليس لكم منا إلا السيف والنار

وطن: أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أن معركة سيف القدس جاءت استكمالًا لانتفاضة شعبنا في القدس وانتصارًا للشيخ جراح.

ووجه أبو عبيدة رسالة للاحتلال عبر خطاب له اليوم الخميس، قال فيها: "رسالة للاحتلال: احشدوا ما شئتم من قواتكم برا وبحرا وجوا فقد أعددنا لكم أصنافا من الموت ستجعلكم تلعنون أنفسكم، ولن تجدوا منا ضعفا أو جزعا أو تراجعا وليس لكم منا إلا السيف والنار".

وأضاف أبو عبيدة: "إن كل ثمن ندفعه وسندفعه هو فداء للقدس، فمراكمتنا للقوة هو من أجل نصرة القدس".

وشدد أبو عبيدة على أن "غزة والضفة جسد واحد ومصير واحد ومقاومة واحدة، وليس غريبا أن يرتقي قادة عظام في هذه المعركة وعلى رأسهم القائد باسم عيسى".

ووجه رسالة لأهلنا في الضفة بقوله: "انطلقوا يا أهلنا في الضفة، وقارعوا العدو في كل الميادين، والقسام سيكون ظهرا لكم ومساندا".

وأكد على أن ما يميز هذه المعركة هو تكاتف شعبنا في كل الساحات وإجماعه على خيار المقاومة.

وتابع أبو عبيدة: "لدينا المزيد وفي جعبتنا الكثير مما يسركم ويرفع رؤوسكم ويجعلكم تفخرون أمام العالم بمقاومتكم ورجالها وشهدائها وأبطالها".

وأردف: "العدو صب جام غضبه على الشقق السكنية والمؤسسات العامة والمنشآت المدينة والأطفال والنساء للاستعراض بحجم الدمار وقوة النار، وهذا الاستعراض الجبان لم يحجب رؤية العالم لكيانكم الهش وهو يئن تحت ضرباتنا الصاروخية غير مسبوقة منذ تاريخ الصراع".

وشدد على أن "قصف تل أبيب وديمونا وما قبلها وما بعدها أسهل علينا من شربة الماء".

وأشار الناطق باسم القسام إلى أنه "بالرغم من فارق الإمكانات العسكرية وجهنا ضربات صاروخية هائلة لم تجرؤ دول على أن توجه لكم عشرها منذ النكبة".

وأكد أنه "لا خطوط حمراء إذا تعلق الأمر بالرد على العدو".