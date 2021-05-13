المحلل العكسري واصف عريقات لوطن: الاجتياح البري لقطاع غزة باهظ الثمن على دولة الاحتلال

رام الله – وطن: قال المحلل العسكري اللواء المتقاعد واصف عريقات إن "الاجتياح البري لأجزاء من قطاع غزة ليس نزهة بالنسبة لجيش الاحتلال، والذي سيدفع الثمن غاليا في حال إقدامه على هذه الحماقة"، وهذا ما تبين لدولة الاحتلال من خلال اعتداءاتها الأخيرة على قطاع غزة منذ العام 2008 حتى يومنا هذا، وهي تدرك تماما أن أي عملية برية في قطاع غزة ستكون عواقبها وخيمة وفاتورتها باهظة الثمن على جنودها وجبهتها الداخلية.

وأضاف عريقات في حديث لوطن: "نتنياهو غير قادر في هذه الأثناء على دفع هذه الفاتورة، وهو عاجز عن تشكيل حكومة وهو ضعيف في الداخل، في ظل عدم اتفاق العديد من قيادات الاحتلال العسكرية مع أفكاره وتوجهاته في الاستمرار في العدوان على غزة، خشية منهم على تآكل قوة الردع، خصوصا وأن الصواريخ ما زالت تنهمر وبكثافة غير مسبوقة على أهدافها وتصيبها، وسط تأثر الجبهة الداخلية الإسرائيلية بشكل كبير."

واستدرك عريقات قائلا: "باب الاحتمالات مفتوح، دولة الاحتلال مربكة وغير قادرة على اتخاذ قرار، وهي لم تتوقع بأن تنهمر الصواريخ بهذه الغزارة على كل الأهداف فوق كل فلسطين المحتلة، وهذا الإبارك قد يؤدي بها الى ارتكاب حماقة أكبر، وذلك في إشارة للاجتياح البري."

وأكد الخبير العسكري أن ضرب صواريخ المقاومة باتجاه مدينة القدس أولا ردا على ما يحدث في حي الشيخ جراح والأقصى، يمثل رسالة بأن المعركة في هذه المرة مختلفة تماما، أي أنها ليست معركة قطاع غزة وإنما معركة القدس وأي تجاوز اسرائيلي مستقبلي في القدس سيكون له تداعياته على الأرض، لأن القدس خط أحمر للفلسطينيين ومقاومتهم.

وشدد أن القادة السياسيين والعسكريين لجيش الاحتلال أخطؤوا في تقدير الموقف ولم يتوقعوا بأن المقاومة سترد على تهويد القدس وتقوم بما قامت به حتى الآن وبهذه الطريقة النوعية.

جيش الاحتلال يحشد..

وأعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم الخميس، استعداده لاحتمال القيام بمناورة برية، كما قال إنه وسع نطاق عملياته في قطاع غزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه جيش الإحتلال حشد قواته ومعداته العسكرية الثقيلة على الحدود مع قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، يوناثان كونريكوس، أن الجيش يستعد للقيام بعملية برية في قطاع غزة، إلا أنه لم يصدر أمر بتنفيذها حتى الآن.

وقال: "إن وحدات الجيش في مراحل مختلفة من الاستعدادات، بما في ذلك تعليمات قيادة الأركان العامة، إلا أنه لم يصدر أمر بتنفيذ عملية كهذه بعد".