الصحة: مجموعة من المواطنين استشهدوا باستنشاقهم الغاز السام من قصف الاحتلال

وطن: كشفت وزارة الصحة، صباح اليوم الخميس، عن استشهاد مجموعة من المواطنين جراء استنشاقهم غازا ساما بفعل القصف الصاروخي من الطيران الحربي الإسرائيلي على أهداف مدنية في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة بأنه وصل إلى مجمع الشفاء الطبي جثامين مجموعة من المواطنين، وقد تبين من خلال معاينة الطب الشرعي أن سبب الوفاة المباشر هو الاختناق مع وجود أعراض ظاهرية تؤشر إلى احتمالية تعرضهم لاستنشاق غازات سامة، وقد تم أخذ العينات اللازمة لاستكمال الفحوصات ذات العلاقة.