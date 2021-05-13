فصائل المقاومة توسع دائرة أهدافها والاحتلال يغلق مطار اللد

وطن: مع ساعات الفجر الاولى من اليوم الخميس، استهدفت فصائل المقاومة مناطق في جنوب ووسط فلسطين المحتلة برشقات صاروخية، فيما وصلت الصواريخ لأول مرة إلى مناطق في شمال فلسطين المحتلة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن حركة حماس "زادت من مدى صواريخها التي تطلقها".

وأضافت: " صافرات الإنذار انطلقت في المنطقة الوسطى، ولأول مرة أيضا في المنطقة الشمالية".

وتابعت: "سمعت صافرات الإنذار في منطقة غوش دان، وبعد دقائق معدودة في تل أبيب".

في غضون ذلك أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس،مطار بن غوريون اللد.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن سلطات الاحتلال حولت جميع الرحلات الجوية إلى مطار رامون في جنوب النقب، وهو مطار مصمم ليكون بديلا في اوقات الحرب لمطار اللد الرئيسي.