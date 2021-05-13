100 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى المبارك

وطن: أدى نحو 100 ألف مصل صلاة عيد الفطر السعيد في المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم.

وقالت وزارة الأوقاف الإسلامية: "إن ما يقارب 100 ألف مصل أدوا صلاة العيد بالمسجد الاقصى المبارك".

وشهد المسجد الأقصى حضور المصلين من عدة بلدات فلسطينية من الشمال والجليل والمثلث والنقب لأداء صلاة العيد.

كما شهدت باحات المسجد الأقصى، هتافات للجماهير المتواجدة في المسجد، تندد بالعدوان الغاشم على غزة، وتطالب المقاومة بمواصلة قصف الأراضي المحتلة.