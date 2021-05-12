كشف ملابسات مقتل مواطن برام الله

وطن: كشفت إدارة المباحث العامة في شرطة محافظة رام الله والبيرة، والنيابة العامة، اليوم الأربعاء، ملابسات مقتل مواطن يبلغ من العمر 26 عاما، إثر إطلاق النار عليه فجرا في قرية كفر عين، شمال رام الله.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، إنه من خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة وعمليات البحث والتحري وجمع الاستدلالات التي قام بها فريق الأدلة الجنائية بإدارة المباحث العامة لكشف ملابسات مقتل المواطن، تم تحديد هوية المشتبه به في أقل من 24 ساعة، وتم القبض عليه وضبط أداة الجريمة.

وأضاف ارزيقات أنه وبسماع أقوال المشتبه به، أفاد بقيامه باستدراج الشاب إلى مكان مهجور وإطلاق النار عليه بسبب خلافات بينهما، مشيرا إلى أنه تم التحفظ عليه لحين استكمال الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة العامة.