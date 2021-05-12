صفحة "ناس ديلي" التي تروج للتطبيع والاحتلال تزعم جمع تبرعات لمستشفيات القدس وشبكة مستشفيات القدس تنفي ذلك

وطن: قالت شبكة مستشفيات القدس "الشرقية"، اليوم الأربعاء، عبر صفحتها على"فيسبوك"، إن هناك جهات غير معروفة تروج عبر وسائل التواصل، بأنها تقوم بجمع التبرعات لصالج المستشفيات في القدس "الشرقية"، وتزعم أنها تقوم بجمع التبرعات بالشراكة مع الشبكة.

وأوضحت أن بعض الجهات ادعت انها نسقت مع الشبكة التي تضم المستشفيات الستة في القدس؛ مستشفى المقاصد الإسلامية، الأوغستا فكتوريا/ المطلع، ماريوسف الفرنسي، مستشفى سانت جون للعيون، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومؤسسة الأميرة بسمة في القدس.

وأكدت الشبكة بأنه لم يتم التواصل أو التنسيق بتاتاً بين تلك الجهات المزعومة والشبكة لعمل أي حملات مالية للتبرع وتجنيد الأموال لصالح مستشفيات القدس.

وأشارت إلى انه يجب توخي الدقة والحذر قبل التبرع لأي جهة تدعي بأنها تدعم مستشفيات القدس، وفي حال كان هناك أي حملة سيتم اطلاقها باسم الشبكة وشعارها.

ونوهت إلى أنها غير مسؤولة عن أي شخص أو مؤسسة تدعم تلك الجهات دون الرجوع والتأكد من صحة الحملات

ويجدر الإشارة أن صفحة "ناس ديلي العربية" قامت بنشر منشوراً عبر صفحتها، تدعو فيه المتابعين للتبرع لصالح المستشفيات الفلسطينية في القدس.

ومن الجدير ذكره أن صفحة"ناس ديلي العربية" تروج للاحتلال والتطبيع معه.