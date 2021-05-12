الرئيس عباس: نقول لأميركا وإسرائيل أننا سنبقى شوكة في عيونكم ولن نغادر وطننا

رام الله - وطن: اكد الرئيس محمود عباس في مستهل اجتماع القيادة مساء اليوم الاربعاء ان القدس خط أحمر وقلب فلسطين وروحها ولا سلام ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريرها الكامل .

وقال الرئيس عباس ان العدوان الإسرائيلي تجاوز كل الحدود ضاربا بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، واننا نريد مستقبلا بلا احتلال وبلا عدوان ولا استيطان ومستوطنين.

وتابع الرئيس " لن نقبل بالأمر الواقع الذي يريد أن يفرضه الاحتلال في القدس من خلال استهداف الوجود الفلسطيني"، لافتا الرئيس الى ان القيادة اجرت تحركات واتصالات على مستويات مختلفة من اجل الدفاع عن شعبنا.

واكد الرئيس ان القيادة سوف تتدارس في اجتماعها اليوم كل الخيارات لصد العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا.

ووجه الرئيس عباس رسالة الى امريكا واسرائيل قائلا لهم، لقد طفح الكيل، حلوا عن صدورنا، ارحلوا عنا، سنبقى شوكة في عيونكم، لن نغادر بلادنا.