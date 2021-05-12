قيادي في سرايا القدس: فصائل المقاومة مستعدة لإدارة المعارك مع الاحتلال لمدة شهور

وطن: قال قائد في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي ان فصائل المقاومة في قطاع غزة بنت خططها وجهزت نفسها على ادارة هكذا معارك ولشهور عدة.

وقال القيادي في سرايا القدس ان " إن استشهاد القائد في كتائب القسام باسم عيسى واخوانه ومن قبلهم الشهداء القادة من السرايا سامح المملوك واخوانه لهو دليل واضح على أن قادة المقاومة متواجدة في قلب الميدان وبين جنودها تتابع وتدير المعركة وأن استشهاد القادة يؤكد على حالة التلاحم بين القيادة والشعب."

وتابع " نقول لنتنياهو ولقادة جيشة المهزوم أن فصائل المقاومة بنت خططها وجهزت نفسها على إدارة هكذا معارك لشهور عدة وأن استشهاد أي قائد من المقاومة لن يوقف المعركة وسيزيدها عنفوان."