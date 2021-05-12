الاحتلال يعلن رسميا مقتل جندي بصاروخ "الكورنيت" صباح اليوم

رام الله - وطن: أعلن جيش الاحتلال رسميا مقتل أحد ضباطه قرب قطاع غزة.

وقال الجيش ان الضابط قتل متأثرا بإصابته في استهداف جيب عسكري بصاروخ كورنيت صباح اليوم.

ونشر جيش الاحتلال صورة ضابط يدعى "عومار طفيف" قال انه قتل صباح اليوم بصاروخ موجه أطلقته المقاومة نحو آليته وأسفرت عن إصابة 2 آخرين بجراح خطيرة.

وقالت وسائل اعلام عبرية ان التحقيقات أظهرت استخدام القسام صاروخ "كورنيت" من جيل متطور في استهداف الجيب والجندي القتيل من لواء النخبة "ناحال".