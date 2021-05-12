كتائب القسام تعلن استشهاد مجموعة من قادتها من بينهم قائد لواء غزة باسم عيسى

وطن: أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عصر اليوم الاربعاء، عن استشهاد مجموعة من قادتها ابرزهم قائد لواء غزة في الكتائب باسم عيسى.

وقالت الكتائب في بيان لها ان "كتائب القسام تزف بكل آيات الفخر والثبات والتحدي استشهاد القائد القسامي باسم عيسى "أبو عماد" قائد لواء غزة في كتائب القسام، وثلةً من إخوانه القادة الذين ارتقوا أثناء عدوان الاحتلال على مواقع ومقدرات وكمائن المقاومة."

واكدت الكتائب في بيانها "أن هؤلاء الأبطال الذين ارتقوا في معركة سيف القدس للدفاع نالوا شرف الشهادة في أعظم المواطن وأطهر المعارك، ومن خلفهم آلاف من القادة والجند يواصلون المسير ويحملون الراية ويذيقون العدو الويلات."