تسجيل 8 حالات وفاة و 493 إصابة بفايروس كورونا في غزة والضفة باستثناء القدس

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء ، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 95.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 4، طولكرم 14، نابلس 43، جنين 20، قلقيلية 4، سلفيت 1، رام الله والبيرة 12، الخليل 12، بيت لحم 9، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 373".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 5، طولكرم 177، نابلس 93، جنين 36، قلقيلية 15، سلفيت 3، رام الله والبيرة 43، الخليل 11، بيت لحم 11، ضواحي القدس 2، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 620".

وتم تسجيل وفاتان في الضفة الغربية: "سلفيت 1، نابس 1"، وتم تسجيل 6 وفيات في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 73 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 166 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 271,530 بينهم 195,193 تلقوا الجرعتين من اللقاح.