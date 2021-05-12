6 وفيات و373 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن وفاة 6 مواطنين نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وإصابة 373 آخرين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة إنه تم إجراء 1191 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية، أثبتت تسجيل 373 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأعلنت عن تعافي 620 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 105630 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 7053 حالة، وإجمالي المتعافين 97604 حالة، وإجمالي الوفيات 973 حالة وفاة.

ولفتت الصحة إلى أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 133 حالة، في حين اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 101 حالة.

وحول التطعيمات، ذكرت الصحة أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 110400 جرعة وهي تكفي لـ55200 شخص.

وبينت أن اجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 31026 شخصًا.