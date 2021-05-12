صلاح الدين موسى يكتب لوطن: المفاوضات التي يفهمها الاحتلال ؟

نعم الان يمكن للفلسطينين ان يطلبوا اطلاق المفاوضات تحت وابل الصمود الجمعي التي جسدها شعبنا في القدس وصاغت مفرداتها المقاومة الفلسطينية في غزة وتلقفها اهلنا في العام 1948 وعزز مفهومها في الضفة الصامدةفي صورة غير مسبوقة، لذا علينا عدم المطالبة بوقف اطلاق النار، بل اطلاق مسار سياسي تحرري واضح ينطلق من جملة من المسائل تتمثل:

1- اغلاق ملف الشيخ جراح بحيث يتم تثبيت الفلسطينين على ارضهم وفي بيوتهم ومنع المستوطنين من التعرض لهم.

2- وقف العدوان على المسجد الاقصى ومنع دخول المستوطنين الصهاينة للمسجد الاقصى وتمكين المسلمين والمسيحين من الوصول الى اماكن العبادة دون تدخل او تعطيل من قبل الاحتلال.

3- رفع الحصار عن قطاع غزة بالمفهوم الشامل وليس تحت شروط اسرائيلية وانما في سياق شامل وكامل.

4- قبول المجتمع الدولي لحركة حماس والجهاد الاسلامي كجزء من المنظومة السياسية الفلسطينية ووقف أي اعتراض على دخولها لمنظمة التحرير ورفعها عن قائمة الارهاب الامريكي والاوروبي.

5- ان يسمح للشعب الفلسطيني باجراء الانتخابات بحرية ، ودون تدخل اسرائيلي عبر وقف الاعتقالات وملاحقة النشطاء من حركة حماس والجهاد الاسلامي في الضفة والقدس .

6- المطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، من خلال قرار من مجلس الامن او عبر عدم المعارضة من امريكا على الطلب الفلسطيني.

7- وقف اسرائيل لاقتطاع الاموال من الضرائب الفلسطينية بحجة دفع الرواتب لاسر الشهداء وللاسرى، بحيث يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه سابقا.

8- المطالبة بارسال قوات دولية الى الضفة الغربية والقدس المحتلة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

9- السماح بتشكيل حكومة وحدة وطنية و/او توافق وطني، بحيث يتم ادارة الشأن الفلسطيني من خلال هذه الحكومة الموحدة.

بالمختصر يجب علينا ان ننتهز هذه الفرصة لنعيد صياغة اولويات عملنا بحيث نحول ولو لمرة واحدة حالة الصمود والتضحية وقوة النيران وحجم التضحيات الى انجاز سياسي.

حان الوقت للتنسيق وبشكل واضح بين الرئيس ابو مازن مع الاخ اسماعيل هنية والاخ زياد النخالة لمراكمة هذا الصمود وتحويله الى فرصة سياسية، بحيث يكون الدعوة لعقد مؤتمر دولي ودون تاخير حتى نتمكن من الوصول الى اجابة حقيقة من المجتمع الدولي، هل تريدون حل الدولتين ام حل الدولة الواحدة ام تريدون استمرار هذا النزف بلا توقف.

على القيادة الفلسطينية ان تقول للعالم ان هذه الفرصة لن تتكرر وان لا تراجع عن الانتفاضة الشعبية مع الالتحام المقاوم لغزة هاشم، بحيث تكون المفاوضات لا تتعلق بوقف اطلاق نار دون افق سياسي حقيقي.

وعلى "القيادة الفلسطينية" التي ستجتمع اليوم ان تدعي ممثلين عن حماس وحركة الجهاد الى الاجتماع وعليها الخروج عن الاعلان التقليدي للمواقف بحيث يتم الاعلان عن فريق عمل موحد يتم من خلال الوحدة الميدانية والنهوض الوحودي لتحقيق انجاز فلسطيني حقيقي لا يقتصر على مفهوم التهدئة التقليدي ودون ذلك فليستمر الهجوم الشعبي والمقاوم في كل من غزة والضفة والقدس ولتذهب بنا الاحداث حيث اراد الله ان تصل نحو الانتصار باذنه ولنتجاوز اوسلو ونتائجه بايدينا وبقرارنا الفلسطيني المقاوم، واننا باذن الله لمنتصرون.