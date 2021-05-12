المقاومة ستوقف مخطط دولة الكيان الصهيوني بالكامل

كتب: فادي البرغوثي

دأب الاحتلال الصهيوني منذ اليوم الاول له في محاولة الى تقسيم جغرافي وثقافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبين الضفة الغربية نفسها استنادا على المقولة التقليدية التي يعتمد عليها الاستعمار فرق تسد

وبلمحة بسيطة فقط قام الاحتلال في

_ عزل مدينة القدس ومدينة غزة بعد حرب الخليج الثانية مباشرة واثناء انعقاد مؤتمر مدريد ضمن اجراءات صغيرة اخذت بتصاعد الى ما وصلت الية الامور بشكلها الحالي مع الاختلاف ما بين عزل مدينة القدس عن عزل قطاع غزة ففي الوقت التي هدفت دولة الكيان الصهيوني بابتلاع مديتة القدس بشكل كامل كما المدن الفلسطينية المحتله عام ١٩٤٨ في الوقت التي كان غزل قطاع غزة لمحاصرته وجعلة يهتم في مشاكلة الداخلية بالاضافة الى التخلص من العدد السكاني الهائل لقطاع غزة ضمن مخطط صهيوني عرف بمخطط ايلون والذي كان ينص على الانسحاب من المناطق الماهولة للسكان



_ ما جاء في اتفاق اوسلو الذي لم يختلف من حيث الجوهر على مشروع ايلون فعمليا لم ينسحب الاحتلال الا من المدن فقط وقسم الاراضي الفلسطينية الى ( ا .ب .ح )

_ زاد الطين بله ما جرى من انقسام فلسطيني _ فلسطيني الذي لا شك انه ساهم في الهدف الصهيوني بشكل كامل فغزل غزة عن الضفة بما فيها القدس بالاضافة الى اطلاق العنان لمشاريع استطانية كبيرة في مناطق ج من الضفة العربية

_ قام الاحتلال في خلق معازل بين كل مدينة ومدينة اخرى او بين المدينة وقراها

والمتتبع لمجريات الاحداث يلاحظ ان دولة الكيان نجحت نوعا ما في جعل كل منطقة تهتم في وضعها اكثر من غيرها فواقع غزة كان حصار قوي لم يشهدة القطاع فيما قبل اما مدينة القدس فقد اقدم الاحتلال على محاولات تفريغها من العرب وتهويدها بالكامل وعزل الضفة عن القطاع ...الخ بالاضاقة الى اطلاق مشروع استيطاني كبير في الضفة

يعتي باختصار فان محاولات الاحتلال المتعددة تهدف الى خلق مشاكل جزئية تخص كل منطقة لوحدها مما يسهل السيطرة عليها لتنفيذ مخططه الاستيطاني الاحلالي والعنصري

وفي هذا الاطار فانه يجب القول ان رد المقاومة في غزة على الكيان الصهيوني لاحداث الشيخ جراح كان في مكانه فربط ما يجري في القدس بغزة يعتبر تكتيك جديد ذات بعد استراتيجي دقيق يتمحور في ان تتطلعات المقاومة اصبحت تتجاوز حدودها ... وهذا لا يقاس على البعد العسكري فقط انما له بعد سياسي كبير يتعلق في تغير ميزان القوى ما بين الفلسطنيين والكيان الصهيوني وكذلك يجعل للمقاومة مسؤولية جديدة خارج نطاقها المعهود لذلك ما يجري ليس بسيطا ما بين الطرفين بل يوجد فية فرض حقائق جديدة على الارض يمكن لها ان تكون واضحة في اتفاق وقف النار ...

ومن هذا المنطلق فانه غير متوقع ان تتوقف الحرب سريعا فاندلاعها هذه المرة يختلف عن كل المرات الاخرى خاصة ان الذي بادر في قصف الكيان الصهيوني يريد ان بقول رسالة مفادها ان غزة والقدس ورام الله ونابلس ... الخ مصير مشترك وان اي اعتداء على منطقة فلسطينية مثله مثل الاعتداء على غزة وهذا يعني احباط المخطط الصهيوني التي عملت علية دولة الكيان منذ سنوات

فلا يخفى على احد كما وضحنا سابقا ان الكيان الصهيوني كان يهدف في مخططة تحيد القطاع عن غزة وابتلاع الضفة والقدس



اما من حيث لمن ستكون الغلبة في هذه المعركة دون تفائل وضمن حسابات منطقية سيكون النصر حليفنا ... وانا هنا لا اتحدث عن محو اسرائيل من الخريطة في الوقت الحالي والتي لا اشك لحظة في زوالها انما اتحدث عن ان النصر سيكون في وقف مخططاتها في الضفة والقدس وغزة وبالقوة فلم يعد مسموح لها التمادي والاستمرار في مشروعها الاستيطاني

وعوده الى سبب ان الغلبة ستكون للمقاومة وليس للكيان الصهيوني ذلك يرجع الى عدة اسباب

اولا : _ المقاومة في غزة خاضت ثلاثة حروب من قبل لم تستطيع اسرائيل هزيمتها وفي العرف السياسي القوي حينما لا ينتصر على الضعيف يكون مهزوما

ثانيا :_ كما ان المقاومة في كل حرب خرجت منها كانت قوتها تصاعدية فكل حرب خرحت منها كانت تكون اقوى من الحرب التي تليها

ثالثا :_ من خلال ما نراه نلاحظ ان هناك تطور نوعي في الصواريخ التي يتم دك الكيان الصهيوني فيها ولا حاجة هنا لتعليق فما نشاهدة على المحططات لم نشاهدة من قبل

رابعا :_ وكما هو معروف فان المقاومة تعمل ليل نهار لمثل هذا اليوم ولا تقدم على فعل ذلك دون ان تكون متاكدة من قوتها

وفي النهاية فان المشروع الاستيطاني الذي طلع الشعر على اللسنة الجميع في المطالبة بوقفه للاستيطان ظل مستمرا دون ادنى اعتبار لنداءات الفلسطينية والدولية لكن سيتم وقفة نتيجة الفعل المقاوم في فلسطين وكما يقال في المثل الشعبي ما بجيب الرطل الا الرطل والوقية