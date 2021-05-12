بينهم صحفي.. اعتقال 7 مواطنين من الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين بينهم صحفي من محافظة الخليل.

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من عدة بلدات ومخيمات في محافظة الخليل وهم: سفيان محمد رشيد أبو جحيشة من بلدة اذنا غربا، وباجس محمد العلامي ومحمد عبد الحميد العلامي من بلدة بيت أمر شمالا، وشحدة وليد عمرو من بلدة دورا جنوبا، وخالد النجار ومحمد محمود أبو هشهش من مخيم الفوار جنوبا.

واعتقلت قوات الاحتلال الصحفي حازم ناصر الدين، أثناء تغطيته للمواجهات التي اندلعت مساء يوم أمس في مدينة الخليل.