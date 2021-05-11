النخالة: ماضون في هذه المعركة ونعد شعبنا أننا لن نتراجع وسنستمر في المقاومة

وطن: أكد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء 11/5/2021، على الاستمرار في المقاومة والمضي في هذه المعركة، في رده على تهديدات قادة الاحتلال.

وقال النخالة في تصريح له: "نحن ماضون في هذه المعركة، ونعد شعبنا بأننا لن نتراجع وسنستمر في المقاومة إن شاء الله".

وتواصل "إسرائيل" عدوانها على قطاع غزة، منذ أمس، بقصف مقرات ومنشآت مدنية وأبراج سكنية، أدت لاستشهاد 30 شهيداً بينهم نساء وأطفال، وعشرات الجرحى.

ودكت المقاومة المستوطنات والمدن المحتلة عام 1948، من بينها تل ابيب بمئات الصواريخ، مما أدى لمقتل وجرح العشرات من المستوطنين وتضرر مركبات ومباني سكنية.