مدن الضفة تنتفض نصرة للقدس وغزة

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة التي انتفضت نصرة للقدس وغزة.

قلقيلية

أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلة.

وقالت وزارة الصحة إن مواطنا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما أصيب آخران بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قلقيلية.

نابلس

أصيب شاب، الليلة، بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على حاجز حوارة العسكري، جنوب محافظة نابلس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت إصابة بالرصاص الحي، للعلاج في مستشفيات المدينة من موقع المواجهات قرب حاجز حوارة.

يذكر أن مسيرة خرجت من مدينة نابلس دعت إليها القوى الوطنية والإسلامية بالمحافظة من جامع النصر باتجاه حاجز حوارة، نصرة للمسجد الأقصى.

وأصيب عدد من المواطنين، بالاختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مدخل قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفاد شهود عيان بأن مواجهات اندلعت بين الاحتلال وعدد من الشبان، وأطلق خلالها الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

جنين

اندلعت مواجهات عنيفة، بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بالقرب من حاجز سالم العسكري المقام على أراضي المواطنين غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن عشرات الشبان خرجوا بمسيرة سلمية تنديدا بالعدوان المستمر على قطاع غزة ودعما وإسنادا للقدس، حيث قمعتها قوات الاحتلال بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع.

طولكرم

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال، الليلة، في مواجهات غرب بلدة زيتا شمال محافظة طولكرم.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان الذين خرجوا في مسيرة نصرة للقدس والمسجد الأقصى وغزة، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص في الفخذ، حيث نقل إلى أحد مستشفيات طولكرم لتلقي العلاج

رام الله

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مواطنين محتجين على الجرائم التي ترتكبها في القدس المحتلة وقطاع غزة عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وقال شهود عيان إن الشبان أغلقوا محيط مدخل مدينة البيرة الشمالي بالإطارات المطاطية، وأشعلوا النار ردا على اعتداء قوات الاحتلال عليهم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية الحارقة.

الخليل

أصيب الليلة، عدد من المواطنين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أعقبت مسيرة نصرة للمسجد الأقصى المبارك ورفضا لمخططات التهجير والتطهير العرقي في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة ورفضا للعدوان على قطاع غزة، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وقالت وزارة الصحة إن 6 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي في الأطراف السفلية في المواجهات الدائرة في منطقة باب الزاوية، واصفة حالتهما بالمستقرة.

بيت لحم

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، واعتقل آخر، خلال مواجهات اندلعت مساء اليوم الثلاثاء، عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.

وكانت مسيرة جماهيرية انطلقت من منطقة باب الزقاق، اسناد ودعما للقدس وغزة، بدعوة من لجنة التنسيق الفصائلي، حيث قمعها الاحتلال بالرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، وأدى إلى إصابة عشرات المواطنين بالاختناق، واعتقال شاب لم تعرف هويته بعد.

كما اعتدى جنود الاحتلال بالضرب على الصحفيين المتواجدين في المكان، ومنعوهم من تغطية الأحداث وأبعدوهم من المكان، وعرف من بينهم مصور وكالة رويتر محمد أبو غنية، ومراسل تلفزيون فلسطين هاني فنون، ومصورة راديو بلدنا صفية عمر، ومصور وكالة الانباء الصينية لؤي صبايا .