إصابات واعتقالات خلال قمع الاحتلال مسيرات منددة بالعدوان على القدس وغزة بالداخل المحتل

وطن: أصيب مساء اليوم الثلاثاء، عشرات المتظاهرين بالاختناق، واعتقل آخرون، خلال قمع الشرطة الإسرائيلية للمسيرات الغاضبة والمنددة باعتداءات الاحتلال، على مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة، والتي انطلقت في عدة مدن وبلدات بالداخل المحتل.

وشهدت مدن: حيفا ويافا والناصرة والمشهد وطمرة مسيرات، رفع خلالها المشاركون العلم الفلسطيني، وهتفوا بالشعارات المنددة بالاحتلال والاستيطان، والاعتداءات الغاشمة على القدس المحتلة بما فيها المسجد الاقصى وحي الشيخ جراح، كذلك على قطاع غزة.

وأغلقت الشرطة الاسرائيلية الطرق والشوارع المحيطة بأماكن المسيرات واعتقلت عددا من الشبان في يافا، فيما قمعت المتظاهرين في طمرة بالقنابل الصوتية، والغاز المسيل للدموع ما تسبب في اصابة العشرات بالاختناق.