المقاومة تنفذ تهديدها وتقصف تل أبيب بدفعات من الصواريخ

وطن: نفذت المقاومة في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، أكبر ضربة صاروخية من نوعها ضد أسدود وعسقلان وتل ابيب، ما أدى لمقتل إسرائيليين اثنين وإصابة ثلاثة أخرين.

ويأتي قصف تل أبيب ردا على التصعيد تجاه قطاع غزة، خاصة تدمير الاحتلال الأبراج السكنية، واستهداف المدنيين خاصة الأطفال والنساء.

وقل أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، قبل بدء عملية القصف إن تل أبيب ستكون على موعد مع ضربة صاروخية قاسية إذا قصف جيش الاحتلال الأبراج السكنية في قطاع غزة.

وأضاف أبو عبيدة: "إذا تمادى العدو وقصف الأبراج المدنية فإن تل أبيب ستكون على موعد مع ضربة صاروخية قاسية تفوق ما حصل في عسقلان".

وقد دمر الاحتلال برج هنادي السكني وسط غزة، الأمر الذي دفع المقاومة لتنفيذ تهديدها بقصف تل أبيب بعشرات الصواريخ، ما أدى لمقتل إسرائيليين اثنين وإصابة أخرين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف نحو 130 موقعا، واغتال 15 من عناصر المقاومة في غزة، بعد أن تلقى أوامر من القيادة السياسية الإسرائيلية بمواصلة عملياته، كما صادق وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، على استدعاء 5 آلاف جندي من الاحتياط لدعم الجبهة الداخلية وشعبة العمليات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة، إلى 28، بينهم 10 أطفال. كما ذكرت أن عدد الإصابات ارتفع إلى 152 إصابة، بجراح مختلفة؛ في المقابل.