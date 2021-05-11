مصطفى البرغوثي: إسرائيل تتعمد التصعيد و ترتكب جرائم بربرية ضد المدنيين في قطاع غزة

وطن: قال د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن حكام إسرائيل يتعمدون تصعيد اعتداءاتهم على قطاع غزة باعتراف الناطقين باسمهم و يرتكبون جرائم بربرية ضد المدنيين الفلسطينيين في محاولة للانتقام من الوحدة الوطنية الفلسطينية الرائعة التي تجلت في معركة القدس والمسجد الأقصى.

ووصف البرغوثي تدمير برج سكني والتهديد بتدمير أبراج أخرى في مدينة غزة بالاستفزاز المقصود والجريمة البشعة ضد مئات المدنيين الذين فقدوا بيوتهم وممتلكاتهم، بالإضافة إلى التسبب باستشهاد ثمانية وعشرين فلسطينيا منهم عشرة أطفال حتى اللحظة.

وقال البرغوثي إن نتنياهو يلعب بالنار و يجر المنطقة إلى الدمار في محاولة لحماية مستقبله السياسي المهدد بالخطر بسبب محاكمته في قضايا فساد.

وأكد البرغوثي على تكاتف كل الشعب الفلسطيني لإسناد قطاع غزة وأهله المحاصرين والمعرضين للاعتداءات داعيا إلى أوسع حملة عالمية للتضامن مع قطاع غزة وفرض المقاطعة والعقوبات على نظام الاحتلال و الأبرتهايد.