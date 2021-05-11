الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من الطور ويعتدي عليهم بالضرب

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 4 مواطنين من بلدة الطور بالقدس المحتلة، وانهالت عليهم بالضرب والرش بغاز الفلفل على الوجه.

والمواطنون هم: وائل أبو حطب (48 عاما)، ومحمود أبو لبن (22 عاما)، وأحمد كباجة (20 عاما)، وداود أبو الحطب (19 عاما).

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال هاجمت مركبة على حاجز العيسوية الجديد عند موعد الإفطار واعتدت على من فيها بالضرب، والرش بغاز الفلفل على الوجه، وكبلتهم واقتادتهم إلى "مركز شرطة البريد" بالقدس المحتلة.