أبو عبيدة: تل أبيب ستكون على موعد مع ضربة صاروخية قاسية إذا قصف الاحتلال الأبراج السكنية في غزة

وطن: قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، إن تل أبيب ستكون على موعد مع ضربة صاروخية قاسية إذا قصف جيش الاحتلال الأبراج السكنية في قطاع غزة.

وأضاف أبو عبيدة: "إذا تمادى العدو وقصف الأبراج المدنية فإن تل أبيب ستكون على موعد مع ضربة صاروخية قاسية تفوق ما حصل في عسقلان".

وتواصل المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على المستوطنات ومدن الداخل المحتل وذلك ردا على استمرار الاحتلال قصف غزة الذي أدى الى استشهاد 28 مواطنا بينهم نساء وأطفال.