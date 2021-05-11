شرطة الاحتلال تقمع وقفة طلابية مساندة للقدس في جامعة بئر السبع

وطن: قمعت شرطة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، الطلبة الفلسطينيين في جامعة بئر السبع بالداخل المحتل، خلال وقفة نظموها مساندة للقدس التي تتعرض لاعتداءات من قبل قوات الاحتلال، وتنديدا بالعدوان على غزة.

واعتدى أفراد الشرطة بالضرب على الطلبة، واعتقلوا عددا منهم.

وفي السياق ذاته، نظمت الحركات الطلابية الفلسطينية، اليوم، مظاهرة طلابية حاشدة أمام مدخل جامعة تل أبيب الرئيسي (ساحة أنطين).

وحمل المتظاهرون لافتات تدين عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى والقدس المحتلة، ورددوا شعارات مساندة لحي الشيخ جراح.