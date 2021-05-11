مقتل اثنين من المستوطنين في قصف المقاومة لعسقلان

وطن: أعلنت وسائل إعلام عبرية، عصر اليوم الثلاثاء، مقتل مستوطنين اثنين في قصف صاروخي نفذته المقاومة واستهدف عسقلان المحتلة.

وكانت قناة (كان) العبرية أكدت في وقت سابق، وقوع إصابة حرجة، وأخرى خطيرة، في قصف المقاومة لمدينة عسقلان.

وأصاب أحد الصواريخ مبنى سكني في عسقلان، ما أدى لإصابة المستوطنين وبعض السيارات في المكان.

وكان المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، قال: إنه "في ضربةٍ صاروخيةٍ هي الأكبر من نوعها، استهدفت كتائب القسام ظهر اليوم أسدود وعسقلان بـ137 صاروخاً من العيار الثقيل خلال 5 دقائق، ولا زال في جعبتنا الكثير".