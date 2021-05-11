قناصل أوروبيون عقب زيارتهم للشيخ جراح: ما يجري غير قانوني ويؤجج التوتر على الأرض

وطن: أكد عدد من قناصل دول أوروبية أن ما يجري في حي الشيخ جراح ومناطق أخرى في مدينة القدس من إخلاء عدد من العائلات الفلسطينية "يثير القلق الشديد، وهي أعمال غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي، ولا تؤدي إلا إلى تأجيج التوتر على الأرض".

ودعوا في بيان صدر عنهم عقب زيارتهم لحي الشيخ جراح، صباح اليوم الثلاثاء، للتعرف على أوضاع الأسر الفلسطينية المهددة بالإخلاء، السلطات الإسرائيلية إلى التحرك بشكل عاجل لتهدئة التوتر الحالي في القدس، وتجنب أعمال التحريض حول المسجد الأقصى واحترام الوضع الراهن.

واستمع القناصل الى شرح تفصيلي من الأهالي في الحي عن اجراءات الاحتلال لتهويده، والتنكيل والاعتداءات التي يتعرضون لها من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال.

وأكد الأهالي حقهم في البقاء في منازلهم، وعدم الرضوخ لجرائم الاحتلال التي ترتكب بحقهم وترتقي لجرائم الحرب، مشددين على أنهم لن يعترفوا بأي قرار يقضي بإخلائهم من منازلهم.

(وفا)