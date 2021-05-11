15 وفاة و528 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 15 وفاة و528 إصابة جديدة بكورونا و717 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 95.4،% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 4، طولكرم 13، نابلس 50، جنين 22، قلقيلية 4، سلفيت 4، رام الله والبيرة 24، الخليل 14، بيت لحم 5، ضواحي القدس 1، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 386".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 5، طولكرم 161، نابلس 76، جنين 39، قلقيلية 5، سلفيت 18، رام الله والبيرة 18، الخليل 37، بيت لحم 15، ضواحي القدس 0، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 350".

وتم تسجيل 4 وفيات في الضفة الغربية: "جنين 1، رام الله والبيرة 2، نابس 1"، وتم تسجيل 11 وفاة في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 75 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 26 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 170 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 271344 بينهم 195156 تلقوا الجرعتين من اللقاح.