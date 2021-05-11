المؤسسات النسوية الفلسطينية تناشد الهيئات الدولية بتوفير الحماية الدولية للمقدسيين والمقدسيات

وطن: عقد الائتلاف الأهلي النسوي الفلسطيني لتطبيق القرار ١٣٢٥اجتماعا مشتركاً مع ائتلاف الجمعيات النسوية الفلسطينية 1325 "البديل" في الداخل المحتل، اجتماعا تنسيقياً للتباحث حول واقع النساء الفلسطينيات تحت الاحتلال على خلفية مجريات الامور في القدس المحتلة وخاصة أحداث الشيخ جراح من أجل وضع التوجهات اللازمة لتوفير الحماية الدولية للمقدسيين والمقدسيات.

وفي ختام الاجتماع صدر عن الائتلافان بيانا يدعو المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة كافة، لاتخاذ كافة التدابير لحماية حقوق المقدسيينات، وسكان حي الشيخ جرّاح خاصة، على ضوء الانتهاكات "الإسرائيلية" الجسيمة لحقوق الإنسان وحقوق النساء.

ورأى الائتلافان أن الاعتداء على المسجد الاقصى وتهجير عائلات حي الشيخ جراح من بيوتها هو استمرار لاستراتيجية ومنهجية الاحتلال "الإسرائيلي" في ممارسة عمليات التهجير وإحلال المستوطنين وفي إقامة المزيد من المستوطنات غير الشرعية في المنطقة بما يؤدي إلى فصل وعزل القدس الشرقية ومنع أي امتداد جغرافي فلسطيني يربط بينها وبين الضفة الغربية.

وقال الائتلافان في البيان الذي وصل وطن نسخة عنه، أن عمليات التهجير في حي الشيخ جرّاح تهدد ما يزيد عن 800 فرد من بينهم نساء وفتيات، كما أن لهذا التهجير غاية واضحة وصريحة وهي تحويل الأحياء الفلسطينية الى بؤر استيطانية، وهو الأمر الذي يظهِره الواقع على الأرض وكذلك يتضح من خلال وسائل الاعلام المختلفة وتشهد عليه "الفيديوهات" المنشورة في منصات التواصل الاجتماعي والإعلامي التي توضح عنجهية قوى الاحتلال الفاشية وعنصريتها ووحشيتها وممارساتها وسياستها المتبعة في التطهير العرقي، إذ تُطلَق الغازات المسيلة للدموع نحو النساء الفلسطينيات، كما تقوم القوات المدججة بالأسلحة بدفعهن أرضًا وضرب الرجال واعتقالهم، فيما نرى البنات والأبناء يصرخون ويتوسلون لإنقاذ واهلهمن.

وقال الائتلافان إن القدس الشرقية هي منطقة محتلة ويطبّق عليها القرار 1325 الذي يشير الى التأثير الخاص وغير المتناسب للنزاع المسلّح على النساء والفتيات داعياً إلى تبنى منظور جندري لمراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في مناطق النزاع مطالباً بحمايتهن.

ودعيا المؤسسات الدولية الرسمية إلى اخذ موقف فعال وحازم بشأن قضية العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جرّاح ودعم نضالها من أجل تعزيز حقها في العيش في منازلها دون التهديد المستمر بالتهجير والتنكيل والاعتقال، وإيقاف التطهير العرقي الجاري في القدس تحت نظر العالم وبصره والتدخل لوقف مسلسل تحويل أهل القدس إلى لاجئين في أرضهمن .

