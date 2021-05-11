محدث | إصابة 26 مستوطنا في قصف المقاومة لعسقلان المحتلة

وطن: نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مركز "برزيلاي" الطبي في عسقلان أنه حتى الآن تم نقل 26 مصابا إلى المستشفى أحدهم فى حالة حرجة جراء إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وفي وقت سابق ذكرت مصادر عبرية، ان ستة مستوطنين أصيبوا بجراح، صباح اليوم الثلاثاء، جراء استهداف صواريخ المقاومة الفلسطينية من غزة، مبنيين للمستوطنين في مدينة عسقلان المحتلة عام 48.

كما تم إصابة منزل في مستوطنة "شاعر هنيغيف" ليل الاثنين، بصورة مباشرة، مع تسجيل إصابات طفيفة فقط.