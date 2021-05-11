3 شهداء في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

وطن: استهدفت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الثلاثاء، منزلاً مأهولاً بالسكان في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، اسفر عن ارتقاء ثلاثة شهداء بينهم سيدة ورجل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الطيران الحربي قصف شقة في عمارة سكنية مكونة من ثمانية طوابق في محيط مسجد السوسي، بدون سابق إنذار.

وأشارت إلى أن سيارات الإسعاف وصلت المكان ونقلت عدد من الاصابات بين صفوف السكان إلى المستشفى.

من جهته، أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني رائد الدهشان : أن طواقم الدفاع المدني انتشلت ثلاثة شهداء بينهم امرأة مسنة في قصف الاحتلال لمنزل مكون من شقتين بمنطقة السوسي غرب غزة.

وأوضح أن عملية انتشال جثامين الشهداء استمرت لساعات عدة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن تسجيل 24 شهيدًا وإصابة العشرات، جراء عدوان الاحتلال المستمر والمتصاعد على قطاع غزة، منذ عصر أمس.