الاحتلال يقصف عدة مواقع في قطاع غزة

وطن: جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، قصفها على قطاع غزة، مستهدفة عدة مواقع.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال استهدفت موقعا شرق بلدة جباليا بأربعة صواريخ ما تسبب بأضرار مادية كبيرة وانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة المحيطة بالموقع .

وأضاف أن الاحتلال استهداف بثلاثة صواريخ موقعا غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، وأرضا زراعية شرق بلدة الفخاري شرق خان يونس جنوب القطاع.

كما استهدفت طائرات الاحتلال موقعا في أراضي "محررة نتساريم" جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة بعدة صواريخ .

وأطلقت زوارق الاحتلال عدة قذائف صوب شاطئ بحر بيت لاهيا شمال القطاع

وتسبب قصف قوات الاحتلال لمبنى يستخدم لتخزين البضائع في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، بأضرار مادية كبيرة.

وسبق هذه الغارات قبل منتصف الليل بنصف ساعة غارة عنيفة استهدفت موقعا بالقرب من أبراج المقوسي شمال مدينة غزة وأحدثت دمارا كبيرا في الموقع وأضرارا في منازل المواطنين القريبة.