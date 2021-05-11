بريطانيا: يجب وقف استهداف المدنيين في القدس وغزة

وطن:دعا وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إلى إنهاء العنف في القدس وغزة ووقف استهداف السكان المدنيين.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إثر تصاعد التوتر في القدس المحتلة، على خلفية اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى.

وقال راب: "يحب وقف العنف المستمر في القدس وغزة"، مضيفا: "نحن بحاجة إلى وقف فوري للتصعيد من جميع الأطراف، ووقف استهداف السكان المدنيين".

كما أدان راب في التغريدة إطلاق صواريخ على القدس ومواقع داخل إسرائيل.

واستشهد 21 مواطنا، بينهم 9 أطفال، في قصف إسرائيلي استهدف غزة، مساء الإثنين.

وصباح الإثنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، مستخدمة الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز، قبل أن تنسحب مخلفة أكثر من 334 إصابة بصفوف الفلسطينيين بينهم مسعفون.